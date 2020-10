Na Srednje in vzhodnoevropskem filmskem festivalu CinEast, ki je v Luksemburgu potekal do 25. oktobra, je film Zgodbe iz kostanjevih gozdov scenarista in režiserja Gregorja Božiča prejel nagrado kritikov, manjšinska koprodukcija Oče režiserja Srdana Golubovića, letošnjega prejemnika nagrade Darko Bratina, pa posebno omembo. Oba filma je sofinanciral Slovenski filmski center (SFC).

Nagrado kritikov podeljuje novinarska žirija, ki je v svoji obrazložitvi zapisala: »Navdušil nas je nadzor Gregorja Božiča nad vsemi vidiki Zgodb iz kostanjevih gozdov; s toplo fotografijo, pa tudi s hipnotičnimi zvočnimi posnetki, ki nas potegnejo v atmosferski, zavajajoči svet filma, na meji med fikcijo in resničnostjo, sanjami in spominom.«

Goriški režiser je dejal, da je nagrada za celotno ustvarjalno ekipo veliko priznanje, a vpričo situacije, ki trenutno zadeva domači film, se noben filmski ustvarjalec v Sloveniji nagrad ne more zares iskreno veseliti. »Navkljub priznanjem, ki jih prejemamo doma in v tujini, smo primorani razmišljati o tem, da bi se za preživetje ukvarjali s kakšno povsem drugo, nekulturno panogo. S plaketami in kipci ne moremo plačevati računov, niti načrtovati novih projektov,« je dejal Božič. »Na tak način se filmov žal ne da delati. Glede na absolutno in z ničemer sorazmerno blokado delovanja ne moremo niti upati, da bo država v prihodnje bolje razumela pomen in naravo našega dela. Ta izpad kontinuiranega dela se bo poznal še čez dve leti, saj sodobne kakovostne in raznolike slovenske avdio-vizualne produkcije pač ne bo.«

Slovensko-italijanska koprodukcija Zgodbe iz kostanjevih gozdov v produkciji Zavoda Nosorogi (italijanski koproducent je goriška Transmedia Igorja Prinčiča) je nastajala med letoma 2012 in 2019. Svoj prvenec je mladi režiser posnel v Benečiji.