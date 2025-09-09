S podelitvijo nagrade SEP uradni začetek Vilenice

V Ljubljani bodo danes ob 20. uri odprli 40. mednarodni literarni festival Vilenica, letos s temo Nova pravila gibanja. Festival bo tudi tokrat ponudil literarna branja in pogovore z domačimi in tujimi avtorji, glavna gosta sta nagrajenec Georgi Gospodinov in slovenska avtorica v fokusu Maja Haderlap. S podelitvijo istoimenske nagrade se bo sklenil v soboto.

Letošnjo Vilenico bodo odprli v Cankarjevem domu s podelitvijo nagrade Srednjeevropske pobude (SEP), ki ponuja priložnost mladim avtorjem za širitev v tuje jezike. Tokrat so jo namenili domači avtorici, saj jo bo prejela pesnica, prozaistka in antropologinja Ana Svetel.

Dosegel bo tudi Trst in Novo Gorico

Osrednjo temo Nova pravila gibanja bodo letošnji vileniški gosti pretresali na četrtkovi okrogli mizi na Društvu slovenskih pisateljev, ki festival tudi organizira, na programu pa je tudi vsakoletni mednarodni komparativistični kolokvij, letos z naslovom Sodobne metode v teoriji verza. Med približno ducatom dogodkov, s katerimi bo festival segel še v Sežano, Koper, Trst in Evropsko prestolnico kulture Novo Gorico, bodo pretežno literarna branja letošnjih gostov. Med njimi so tudi trije katalonski avtorji Maria Josep Escriva, Biel Mesquida in Francesc Seres.