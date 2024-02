Salgadova Amazônia na ogled v nekdanji ribarnici

Osem let je svetovno znani brazilski fotograf Sebastião Salgado potoval po amazonskem pragozdu in v svoj objektiv ujel njegovo izjemno bujno naravo in različna plemena domorodcev. Ob enkratnih življenjskih doživetjih se je domov vrnil z ogromnim številom posnetkov, ki so od današnjega dne na ogled v prostorih nekdanje ribarnice na tržaškem nabrežju. Po izjemnem uspehu v Rimu in Milanu (pa tudi v številnih drugih evropskih prestolnicah) bo razstava Amazônia pri nas na ogled do 13. oktobra.

Nekdanja ribarnica je bila za tokratno razstavo prevelika in presvetla. »Luč namreč seva s Sebastiãovih fotografij,« je danes novinarje nagovorila Lélia Wanick Salgado, Salgadova življenjska partnerica, ki je razstavo postavila in si zanjo zamislila tudi posebno scenografijo. Prostor so torej ustrezno omejili in otemnili, tako da gledalca od fotografije do fotografije usmerjajo svetlobni žarki. Več kot 200 črno-belih fotografij večinoma velikega formata ga spremljajo na pot odkrivanja amazonskega pragozda, njegovih ljudi, kulture, navad in težav, s katerimi se morajo soočati.

Posnetki so razporejeni po ločenih temah, je razstavo predstavila kustosinja. Obiskovalec najprej stopi do fotografij, ki so bile posnete z letala in ponujajo pogled s ptičje perspektive na bujne zelene gozdove, na reke, ki se vsiljujejo vanje, otoke, ki se pojavljajo in se skrivajo, glede na gladino vode, na kopaste oblake na nebu. Gledalca naravnost posrkajo vase, tako da občuti vročino in vlago, ki sta značilni za subtropski gozd in brez katerih ne bi zemlja preživela.

