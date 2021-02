Sama na otoku: v svetilniku kino za 60 premier

Predstavljate si samoten kamnit otok, na njem svetilnik in nekaj hišic, v njej pa vi ... in več kot 60 filmov. Tako v teh dneh preživlja svoj čas medicinska sestra Lisa Enroth, ki so jo organizatorji göteborškega filmskega festivala izbrali med 12.000 prijavljenimi kandidati in ji omogočili obisk kina v osami na otoku Pater Noster, 400 kilometrov oddaljenem od Stockholma.

Jonas Holmberg, umetniški vodja festivala, ki v Göteborgu poteka v teh dneh, je priznal, da morajo biti organizatorji festivalov v času epidemije inovativni, zato da ohranjajo zanimanje za film do tedaj, ko bo spet mogoč obisk dvoran. In na Švedskem so zanimanje za sedmo umetnost nedvomno vzbudili tudi s ponudbo filmske izkušnje na samotnem otoku. Po njegovi presoji so izbrali pravo kandidatko, ker ima Lisa rada film, hkrati pa se je v minulem letu v prvih vrstah borila proti epidemiji.

Izbranka je pred vkrcanjem na čoln, s katerim so jo popeljali do otoka, tudi priznala, da se na razpis ni prijavila zgolj iz ljubezni do filma, temveč tudi zato, ker je potrebovala oddih od stresnega dela medicinske sestre za nujne primere v času epidemije covida-19.

Lisa si bo v sklopu kina v enotedenski osami nedvomno odpočila od dela v težkih epidemioloških razmerah. Na otoku si lahko ogleda katerokoli od 60 festivalskih premier, a mora ob tem ostati izolirana od ostalega sveta. Filme si lahko ogleda na vrhu svetilnika, s 360-stopinjskim pogledom na morje, ter v eni od hiš, ali pa preprosto vzame tablico in slušalke ter si projekcijo pripravi kjerkoli na samotnem kamnitem otoku. Stik z zunanjim svetom ji je omogočen le preko dnevniških (video)zapisov o filmih, ki jih redno objavlja na festivalski spletni strani.