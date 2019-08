Še danes in jutri abonma ob posebno ugodnih pogojih

Jutri se v Slovenskem stalnem gledališču zaključuje predvpis abonmajev za sezono 2019/2020. Še danes in jutri je mogoče tako v tržaškem kot goriškem Kulturnem domu naročiti abonma ob posebno ugodnih pogojih: s popustom in možnostjo ogleda nagradne predstave – muzikala Sunset Boulevard v gledališču Ivana Zajca na Reki.

Prihajajoča sezona Slovenskega stalnega gledališča bo potekala pod geslom Nedvomno čudovita. V Trstu se bo sezona začela 18. oktobra s premiero nove domače produkcije, Goldonijevo komedijo Krčmarica Mirandolina, v Gorici pa 22. oktobra z muzikalom Briljantina – slovenska uspešnica bo na ogled v Verdijevem gledališču. Goriški abonenti bodo ob tej imeli na voljo še šest predstav in dva dogodka v izvedbi Kulturnega centra Bratuž in Kulturnega doma. Cene goriškega abonmaja se sučejo med 44 evri (za dijake in študente) in 94 evri.

Tržaški abonenti imajo na voljo različne abonmajske kombinacije, od osnovnega abonmaja (sedem predstav) do dveh izbirnih sklopov in tako imenovanega off sklopa za skupnih 16 predstav.

Cene so v tem primeru sučejo med 49 evri dijaškega in študentskega abonmaja in 250 evri podpornega abonmaja.