Sedem deželnih mladinskih zborov bo nastopilo v FJK

Glasovi mladinskih zborov sedmih italijanskih dežel se bodo združili ta konec tedna na prvi izvedbi državnega festivala, ki bo od 1. do 3. decembra ponudil štiri koncerte in slovesno peto mašo v šestih stolnicah Furlanije - Julijske krajine. Flash-mob presenečenja pa bodo ponesla petje gostujočih skupin tudi med ljudi na trgih.

Festival je zadnja etapa projekta z naslovom “Così è germinato questo fiore” (Tako je vzbrstel ta cvet), ki ga je državna zborovska federacija Feniarco izvedla v duhu nadaljevanja in vrednotenja pobude, s katero je pred sedmimi leti spodbudila ustanovitev trinajstih deželnih mladinskih zborov.

Letos pa je podpora Dežele Furlanije - Julijske krajine in Fundacije Friuli omogočila uresničitev programa na teme inovacije, trajnosti, vrednotenja mladinske ustvarjalnosti. Po dveh delavnicah na nenavadnih zborovskih področjih petja v krogu (circle songs) in sredi gorske narave (choral trekking) bo zadnji del projekta namenjen vrednotenju teritorija in mladih talentov. Gostujoči zbori bodo ob koncertih deležni vodenih ogledov in pevskih dobrodošlic v izvedbi krajevnih zborov. V dneh festivala bodo pevci srečali tudi mimoidoče v bližini koncertnih prizorišč s flash-mob presenečenji na trgih.

Eden od sodelujočih zborov bo tudi mladinski zbor FJK, ki ga vodi Mirko Ferlan. Ob zaključku svojega mandata na čelu tega zbora, bo tržaški dirigent vodil dva nastopa v okviru tega zborovskega vikenda, v petek v Gorici in v soboto v Miljah.

1. decembra ob 20.45 bosta v stolnici v Spilimbergu zapela sardinski in apulijski mladinski zbor. V goriški stolnici pa bo toskanski mladinski zbor zapel po uvodu mešanega mladinskega zbora Emil Komel, ki ga vodi David Bandelj. 2. decembra ob 20.30 bo stolnica v Gemoni prizorišče nastopa mladinskih zborov iz Kampanije in Trentina, Istočasno bo v stolnici v Miljah zapel mladinski zbor Emilije Romanje.

Vse sodelujoče zasedbe bodo združile glasove v nedeljo, 3. decembra, ob 12. uri v videmski stolnici, kjer bodo pevci sodelovali z godalnim orkestrom Arrigoni pod vodstvom priznanega dirigenta Filippa Marie Bressana. Na sporedu bosta dve novi skladbi, naročeni za to priložnost: Missa hebraica "Qui Missus est" Gianmartina Durighella in skladba Ad te levavi Roberta Brisotta. Združeni zbori bodo ob prvi adventni nedelji izvedli tudi dela Händla, Despreza, Praetoriusa in Fauréja.

Festival ponuja možnost udeležbe na odprtih vajah gostujočih zborov, ki bodo v petek in v soboto od 10. do 14. ure v avditoriju Zotti v kraju San Vito al Tagliamento.

Podrobne informacije o dogodkih so objavljene na spletni strani www.feniarco.it.