Skupaj 80 predstav, za začetek Shakespeare

Na predstavitvi nove sezone Stalnega gledališča Furlanije - Julijske krajine v veliki dvorani Rossettijevega gledališča so se v petek v lepem številu zbrali zvesti abonenti in tudi predstavniki institucij, kot je z zadovoljstvom uvodoma ugotavljal predsednik Francesco Granbassi in poudaril, da deželno gledališče deluje v kulturno zelo bogatem kontekstu, v katerem je zanimanje za gledališče zelo veliko, tako da se na vseh ravneh kosa z veliko večjimi deželami. Odbornica za gledališča Občine Trst Serena Tonel je dodala, da je delovanje te gledališke ustanove pomembno tudi v sklopu turistične ponudbe, medtem ko je deželna odbornica za kulturo in šport Tiziana Gibelli omenila zelo visoko povpraševanje po kvalitetni kulturi v naši deželi ter dobre obete za novo sezono po dveh težkih letih, ko so bili ljudje prikrajšani za družabnost zlasti na področju kulture in športa.

Kakorkoli že, ob predstavitvi so v Rossettijevem gledališču poskrbeli tudi za vpadljiv vizualni učinek, ko se je dvignil zastor in na odru razkril ekipo in sodelavce, ki uresničujejo gledališko sezono, z velikim ekranom v ozadju, na katerem so se vrstili prizori iz predstav tega poletja in iz nove sezone. Po daljšem navdušenem navajanju številnih poletnih dogodkov, denimo predstave v Miramaru in tečaja za lutkarje v okviru ovrednotenja Podreccovih lutk, je umetniški direktor v manj kot petnajstih minutah, a vsekakor učinkovito predstavil vseh 80 predstav nove sezone, med katerimi je 19 lastnih produkcij in koprodukcij, ki bodo postavljene ali obnovljene v novi sezoni, tako na domačem odru in na gostovanjih; vso ponudbo jim je uspelo strniti v kar 24 strani obsežno zgibanko. Celoten program tukaj.