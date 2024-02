Skupna proslava bo jutri v Čedadu

Slovenci v Italiji bodo kulturni praznik počastili jutri v Čedadu. Skupna proslava krovnih organizacij SKGZ in SSO bo ob 18. uri v tamkajšnjem gledališču Ristori potekala pod visokim pokroviteljstvom predsednikov Italije in Slovenije, Sergia Mattarelle in Nataše Pirc Musar. Dogodka naj bi se med drugimi udeležil predsedničin soprog Aleš Musar. Pokroviteljstvo proslavi je dodelila tudi Občina Čedad.

Organizacijo proslave sta krovni organizaciji zaupali čedajskemu kulturnem društvu Ivan Trinko. Donatella Ruttar in Iole Namor, ki sta si dogodek zamislili in koordinirali priprave, sta k sodelovanju povabili domače in tuje ustvarjalce. Aljaž Škrlep je na podlagi ljudske pravljice iz Terskih dolin sestavil besedilo za plesno-gledališko uprizoritev Kot voda, ki se zlije z vsem. Režijo, scenarij in koreografijo je podpisala Andreja Rauch Podrzavnik. V predstavi bodo nastopili Barski oktet, v katerem pojejo domačini, plesalci Bojana Robinson, Jerneja Fekonja in Valteri Keinänen ter glasbenik Christopher Benstead.

Krovni organizaciji bosta, kot je že tradicija, nagradili posameznike, ki so se posebno odlikovali na kulturnem področju. Prejemnika bosta letos dva. Slavnostna govornica bo mlada slovenistka Nina Pahor.