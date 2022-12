Slavili Urška Djukić in Laura Samani

Večkrat nagrajeni slovenski kratki animirano-dokumentarni film Babičino seksualno življenje (2021) režiserke Urške Djukić je Evropska filmska akademija (EFA) v nedeljo razglasila za najboljši kratki film. Za nagrado je bilo skupno nominiranih pet kratkih filmov, ki jih je akademija izbrala med 29 kandidati. Podelitev evropskih »oskarjev« je potekala v Reykjaviku na Islandiji.

Urška Djukić, ki jo je spremljala korežiserka in animatorka Émilie Pigeard, je ob prejemu nagrade povedala: »Ta nagrada je darilo za vse ženske, katerih glas je bil skozi zgodovino neslišan, zavračan in izkrivljen. Če povzamem besede igralke Vicky Krieps, je sedaj čas, da ženske pozdravimo vse rane iz preteklosti, se jasno izrazimo, smo slišane in upoštevane v družbi. Le tako bomo lahko skupaj z moškimi gradile boljšo prihodnost za vse nas.«

Film Babičino seksualno življenje popelje gledalca na izlet v zgodovino intimnosti podeželske babice, ki povzema odnos, v katerem so bile ženske v prvi polovici 20. stoletja.

V Reykjaviku je bila nagrajena tudi slovenska manjšinska koprodukcija Telesce (Piccolo corpo, 2021), prvenec italijanske režiserke, rojene v Trstu, Laure Samani, pri katerem je kot direktor fotografije sodeloval Mitja Ličen; slovenski koproducent filma je bil Danijel Hočevar (Vertigo). Film je prejel nagrado Mednarodnega združenja filmskih kritikov (Fipresci) za evropsko odkritje.

S skoraj vsemi glavnimi nagradami EFA pa je slavila satira Trikotnik žalosti (Triangle of Sadness, 2022), ki je prejela nagrado za najboljši film kot tudi za najboljšo režijo in scenarij, te je prejel švedski filmski ustvarjalec Ruben Östlund, ter nagrado za najboljšega igralca, ki je šla Zlatku Buriću.

Za življenjsko delo je bila nagrajena Margarethe von Trotta - nemška filmska režiserka, scenaristka in igralka. Ob prejemu je spomnila, da je šele tretja filmska ustvarjalka, ki je prejela to nagrado v 35 letih podeljevanja nagrad, ko so jih prejemali moški kolegi.