Temnopolti tenisačici Serena in Venus Williams sta junakinji celovečerca, ki ga je posnel newyorški režiser Reinald Marcus Green. Obenem sta tudi izvršni producentki filma, ki je od danes v italijanskih kinodvoranah. Protagonist Will Smith pa je za svoj nastop prejel zlati globus za najboljšo moško vlogo.

Film pripoveduje resnično zgodbo o očetu dveh teniških zvezdnic, ki je že nekaj let pred njunim rojstvom sklenil, da se mu bosta v zakonu rodili šampionki. V ta namen je konec sedemdesetih let napisal 78 strani dolg načrt, v katerega je zabeležil vse, kar je nameraval storiti, da se mu bo sklep uresničil. S še zelo majhnima hčerkama je trmoglavo treniral na vseh zapuščenih igriščih v okolici doma v Kaliforniji in ko mu je bilo jasno, da sta Venus in Serena na dobri poti, je začel vztrajno trkati na vrata vseh pomembnejših klubov. V filmu je oče prikazan v negativni luči, kar v spomin prikliče Mikeja Agassija, očeta slavnejšega sina Andree, ki je bil prav tako pripravljen na vse za dosego sinovega uspeha.

V filmu King Richard je govor tudi o rasizmu in premoščanju predsodkov, ki so jih teniški klubi belopoltih športnikov izkazovali pred temnopolto družinico. Kljub vsekakor zanimivi zgodbi pa je režiser zapravil priložnost: film je predvsem slavospev očetu z bolno ambicijo, ne pa zgodba o športu. O teniški tehniki, metih, izrednih trenutkih in nepozabnih akcijah temnopoltih sester, ki sta zapisali svoji imeni v zgodovino WTA in dvigali loparje v znak uspeha v Wimbledonu, Roland Garrosu in na najpomembnejših svetovnih igriščih, je v filmu bolj malo.

Una famiglia vincente – King Richard

ZDA, 2021

Režija: Reinald Marcus Green

Igrajo: Will Smith, Demi Singleton, Saniyya Sidney,John Bernthal in Aunjanue Ellis