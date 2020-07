Slovenec o karanteni v Rimu

Pri novomeški založbi Goga so izdali knjigo Janka Petrovca z naslovom Karantena. Rim. Knjiga o pandemiji v Italiji skozi oči slovenskega dopisnika.

Knjiga dopisnika iz Rima Janka Petrovca prinaša zapiske iz karantene, iz časa novega koronavirusa, iz Rima – prestolnice prvega žarišča epidemije v Evropi. Samota in stiska sprožata tudi spomine na druge nesreče – iz mest, ki so jih porušili potresi, z ladij, ki rešujejo begunce. Osebne stiske avtor popisuje s humorjem, nesreče, ki prizadenejo druge, pa z globokim sočutjem. »Dnevniki, eseji, potopis? Vsekakor dobra literatura z dvema obrazoma - z enim joče, z drugim se smeji,« so zapisali pri založbi.

»Krizne razmere in izolacija zaradi epidemije v ljudeh spodbudijo razmislek o sebi ter o svetu okoli sebe. To se je zgodilo tudi avtorju knjige o času v rimski karanteni. Spominja se dogodkov iz bližnje preteklosti, a jih ne preverja kot Janko Petrovec novinar, temveč kotčlovek. In zato lahko v njegovi pripovedi vsakdo najde tudi svoje dvome, svojo žalost, pa tudi svoj pogum in svoje veselje,« je o delu zapisala Meta Dragolič, urednica zunanjepolitičnega uredništva TV Slovenija.

Janko Petrovec je se je preizkusil in izkazal v vrsti poklicev, kot prevajalec iz italijanščine, kot gledališki igralec in kot novinar in dolgoletni sodelavec RTV Slovenija. Od leta 2016 je dopisnik iz Rima.