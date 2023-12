Slovenijo bo na pesmi Evrovizije zastopala pevka Raiven

Slovenijo bo na na 68. tekmovanju za pesem Evrovizije zastopala pevka Raiven, je na današnji novinarski konferenci razkrila RTV Slovenija. Izbrali so jo izmed več kot sto prijavljenimi na razpis. Pevka bo nastopila na evrovizijskem tekmovanju, ki ga bo med 7. in 11. majem prihodnje leto gostilo švedsko mesto Malmö.

Strokovna žirija je izmed prijavljenih najprej izbrala pet kandidatov, Raiven, ki se je za nastop na Evroviziji v preteklosti že potegovala, pa je bila nato najbolj opažena pri mednarodni žiriji.

Kot je povedala vodja evrovizijske delegacije na RTVS Maša Kljun, so se po letošnjem nastopu skupine Joker Out na Evroviziji utrdili v ideji, da mora predstavnik poleg same skladbe predstavljati še druge stvari, kot je karizma, s katerimi nastop odmeva tudi še po Evroviziji.