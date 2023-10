Slovenska zasedba Hei’An v igri za nominacijo za grammyja

Skladba noises in album imago kot celota sta se uspela uvrstiti vsak v svojo kategorijo - skladba v kategorijo za najboljšo metal izvedbo (Best Metal Performance) in album v kategorijo za najboljši rock album (Best Rock Album). »V teh dveh kategorijah to ni uspelo še nobenemu iz Slovenije,« Blagonič poudarja vrednost uspeha. In tega jim nihče ne more odvzeti.

V Recording Academy bodo zdaj iz nabora skladb in ustvarjalcev, ki so se prebili med »grammy-considered«, izbrali pet do osem nominiranih (odvisno od kategorije). V naslednjem krogu glasovanja izmed petih nominirancev izberejo končne dobitnike nagrade grammy. »Naslednji korak je torej nominacija. Obvestilo o nominaciji prispe po pošti in to bi bila res huda reč v našem nabiralniku,« Blagonič ne skriva razburjenja. »Že zdaj je noro, če bi se pa slučajno zgodilo še kaj več, bi bilo še toliko bolj. Morda se pa bo,« je povedal za Primorske novice. A nič zato, če bo nabiralnik ostal prazen. Člani skupine so že zdaj neizmerno ponosni, srečni in hvaležni in so v svojih očeh že zmagovalci.