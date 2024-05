Ko je kuhanje tudi ljubezenska izpoved

Dvajset let po koncu svoje resnične ljubezenske zgodbe sta se francoska igralca Juliette Binoche in Benoît Magimel znova znašla v istem kadru, predvsem pa ponovno – vsaj filmsko – podoživela čustva, ki so ju pred tem združila tudi v realnem življenju. Tràn Anh Hùng, danes francoski režiser, sicer najznamenitejši predstavnik vietnamskega filma, ju je izbral za protagonista svojega uspelega celovečerca, ki je na lanskem festivalu v Cannesu prejel nagrado za najboljšo režijo, v Hollywoodu pa je konec marca letos zastopal Francijo med kandidati za tujejezičnega oskarja.

Film La Passion de Dodin Bouffant (Il gusto delle cose, Okus strasti) je povzet po »gastronomskem« romanu, ki ga je pred sto leti napisal Švicar Marcel Rouff in še danes velja za izjemno knjižno uspešnico, nekje na pol poti med leposlovnim romanom in kuharsko knjigo. Tako roman kot film sta postavljena v leto 1885.

Temnolasa kuharska mojstrica Eugénie na idiličnem francoskem podeželju že dvajset let kuha za znanega sladokusca Dodina. Z velikim zanosom, fantazijo in prijateljstvom, ki se postopoma razvija v ljubezen, Eugénie in Dodin ustvarjata izjemne jedi. Ravno njuno medsebojno občudovanje se prelevi v romantično razmerje, pa čeprav Eugénie ljubi svobodo in si ni nikoli želela zakonske zveze. Kljub temu pa Dodin sklene, da se bo posvetil kuhanju za najljubšo osebo na svetu ...

Hrana kot pomemben adut pri razvoju in rasti ljubezenske zgodbe je zmagovita sestavina, ki je tudi v preteklosti zaznamovala celo vrsto filmskih zgodb. Sama Juliette Binoche je že nastopila v podobni vlogi, in sicer v filmu Chocolat švedskega režiserja Lasseja Hallströma.

Novi celovečerec, ki je od danes na ogled tudi v italijanskih kinodvoranah, je zanimiv poklon kakovostni, predvsem francoski kuhinji, ki preraste v odo življenju in ljubezni. Obenem pa vnovič dokazuje, kako so lahko kuhanje in priprave takih ali drugačnih dobrot izredna ljubezenska izpoved.

Pri snovanju filma je kot gastronomski svetovalec sodeloval pariški gostinec Pierre Gagnaire, eden najznamenitejših mednarodnih sodobnih kuharskih mojstrov, ki je nagrajen z najvišjim številom Michelinovih zvezdic.

Država: Francija, 2023

Režija: Trần Anh Hùng

Igrajo: Juliette Binoche, Benoît Magimel, Emmanuel Salinger in Patrick d’Assumçao