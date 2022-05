Slovenski kratki film v Cannesu osvojil glavno nagrado TikTok

Slovenski kratki film Love In Plane Sight Mateja Rimanića, študenta tretjega letnika Akademije umetnosti v Novi Gorici, je prejel glavno nagrado na letošnjem filmskem festivalu v Cannesu, ki je letos prvič vstopil tudi v partnerstvo s spletno platformo TikTok. Tekmoval je v kategoriji TikTok kratki film za kratke izvirne videoposnetke, dolge od 30 sekund do treh minut. Rimanićev kratki film Love In Plane Sight pripoveduje o dveh bodočih zaljubljencih, ki komunicirata prek balkonov. Ustvarjalno ekipo sestavljajo še direktor fotografije Nik Kranjec, poleg Rimanića še igralka Eva Mlakar, oblikovalec zvoka Alen Fekonja in svetovalec Luka Jurinčič.

»Nagrada nam najprej seveda pomeni potrditev za dobro opravljeno delo. Ustvarjanje filmov je ekipni šport, tako da ta zmaga ni samo moja, je nagrada vseh nas, ki smo pri projektu sodelovali. Vsi smo v tem svetu, tako da se že veselimo novih priložnosti in izzivov,« je povedal Rimanić ob prejemu nagrade, kot so sporočili iz Slovenskega filmskega centra (SFC).