Slovenski mojstri gradijo na bienalu v Benetkah

Danes (10. maja) odpira v Benetkah svoja vrata javnosti 19. Mednarodni bienale arhitekture, ki bo na ogled vse do 23. novembra. Letošnji kustos, inženir, arhitekt in univerzitetni profesor Carlo Ratti je izbral aktualno temo, Manifest krožne ekonomije in ga razčlenil na štiri vsebinske sklope, ki so obenem navedeni v naslovu odmevnega svetovnega dogodka: Intelligens. Naravno. Umetno. Kolektivno. Tokrat je temo predlagal ne le povabljenim na osrednji del razstave, temveč tudi državnim paviljonom z namenom, da bi bienale deloval bolj povezovalno.

Izhodišče je aktualno stanje arhitekture po svetu, pereči problemi in potreba po prenovi. Bienale naj bo torej kraj izmenjave in načrtovanja trajnostno naravnanih predlogov, ki upoštevajo naravi prijazne gradbene materiale in energetske vire.

Spregledani zidarji, tesarji in gradbeni delavci

Včerajšnje odprtje slovenskega paviljona Mojstri gradijo je uvedla komisarka Maja Verdjan, ministrica za kulturo Asta Vrečko pa je posebej poudarila vlogo spregledanih mojstrov, kot so zidarji, tesarji in bolj splošno vsi gradbeni delavci, ker je njihova vloga nenadomestljiva in vredna razprave.

Paviljon v središče postavlja vprašanje, kdo je tisti, ki gradi, in na kakšen način gradimo svet okoli nas. S pomočjo strojev ga gradijo ljudje, ki pa morajo imeti po ministričinih besedah ustrezne delovne pogoje in plačilo. Slovenski paviljon je tudi letos v predelu Arzenala. Muzej za arhitekturo in oblikovanje MAO v Ljubljani je objavil razpis in prejel štirinajst predlogov, med katerimi je strokovna komisija, ki ji je predsedovala direktorica muzeja in komisarka paviljona Maja Vardjan, soglasno izbrala projekt Mojstri gradijo. Predlagala sta ga arhitekta Ana Kosi in Ognen Arsov, ki delujeta v sklopu biroja KIP (Kosi in partnerji).