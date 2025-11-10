Sprehod skozi stoletje vojn na Primorskem

V vipavski vojašnici Janka Premrla - Vojka so v petek odprli nove razstavne prostore v Vojnem muzeju Vipava. Nova zbirka zajema obdobje med obema svetovnima vojnama in druge svetovne vojne ter slovenske osamosvojitvene vojne. Pomeni nekakšno nadaljevanje dosedanje zbirke, ki je bila namenjena zgolj obdobju prve svetovne vojne.

Razstavo predmetov in fotografij iz časa prve svetovne vojne je bila v vojašnici v Vipavi postavljena vse od leta 1992. Avtor razstave Mitja Močnik se je potem, ko je Zveza veteranov vojne za Slovenijo pridobila stavbo, kjer je bila postavljena prvotna razstava, to odločil razširiti tudi na druga časovna obdobja prejšnjega stoletja.

»Novi razstavni prostori sedaj zajemajo obdobje fašizma na Primorskem, poitaljančevanje slovenskih otrok, služenje primorskih fantov v italijanski vojski, v času druge svetovne vojne je poudarek na Prekomorcih in otoku Vis ter korespondence posameznikov iz Primorske in Goriške, ki so bili udeleženci NOB, anglo-ameriško zavezniško upravo in svobodno Tržaško ozemlje,» je povedal Močnik. V osrednjem prostoru pa predstavljajo jugoslovansko vojsko, teritorialno obrambo s poudarkom na osamosvojitveni vojni leta 1991, predstavljeni so tudi bojni spopadi v Rožni Dolini, Vrtojbi, Črničah in Novi vasi ter druge aktivnosti na Vipavskem in Goriškem. Postavljeni sta tudi spominska soba vojašnice Janka Premrla - Vojka Vipava, o začetku njene gradnje leta 1911 do danes, in razstava o Slovenski vojski s poudarkom na delovanju v operacijah miru v Afganistanu, na Kosovu in drugih lokacijah.

Muzejska zbirka je sedaj še enkrat večja od prvotne in je postavljena na 300 kvadratnih metrih. Razstava bo na ogled javnosti zaenkrat en konec tedna na mesec oziroma po dogovoru. Z vipavsko občino in tamkajšnjim Turistično informacijskim centrom pa iščejo možnosti, da bi bila muzejska zbirka odprta tudi ob ostalih dnevih.