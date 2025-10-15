SSG družine najprej vabi v Afriko

V Slovenskem stalnem gledališču se je začela prodaja letošnjih Družinskih abonmajev. Cikel štirih sobotnih popoldanskih predstav v Kulturnem domu v Trstu bo letos med drugim obarvan s trajnostno noto, saj bosta v ospredju tudi narava in zaščita okolja. Abonma pa označuje zlasti odnos do malih gledalcev, ki so deležni visokokakovostnih uprizoritev znamenitih gledaliških ustvarjalcev.

29. novembra se bo letošnji abonma začel s predstavo Plesnega teatra Ljubljana, ki je nastala po zgodbi Toneta Pavčka, z režijo Ivane Djilas in koreografijo Maše Kagao Knez. Juri Muri v Afriki je pravljica o fantku, ki se ni maral umivati, v Afriki pa ga gostoljubni prijatelji podučijo, kako pomembno je biti vzor ne le telesne, temveč tudi notranje čistoče.

Zločin, sodobna Pepelka in lutke

SSG bo nato 24. januarja predstavil otroško kriminalko Zločin v Blatnem dolu, ki je noviteta Slovenskega komornega glasbenega gledališča in Cankarjevega doma. 7. februarja bo na sporedu posodobljena različica klasične pravljice. Režiser Vito Taufer podpisuje predstavo Slovenskega mladinskega gledališča Prepelka po besedilu Andreja Rozmana Roze. Družinski abonma se bo zaključil 14. marca z lutkovno predstavo Dobro jutro, travnik glasbenice Laure Zafred in pesnice Anje Štefan.