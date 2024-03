Stari knjigarni z zapletenimi deli vračajo blišč

Zgodovinska knjigarna Saba v Ulici san Nicolò bo ponovno zaživela, dela, s katerimi nameravajo lastniki in podporniki prostorom povrniti blišč, pa so že v polnem teku. V četrtek popoldne se je v prostorih Novinarskega krožka odvijala konferenca, med katero so pokrovitelji del in arhitekt Aulo Guagnini predstavili zapletene načrte.

Odvetnik Paolo Volli je spregovoril v imenu Judovske skupnosti. Ta je namreč lastnica poslopja v Ulici san Nicolò 30, Volli pa je v njenem vodstvu odgovoren za nepremičninsko premoženje. Nenazadnje je Vollijeva družina tudi navezana na knjigarno, saj se njihova odvetniška pisarna že desetletja nahaja ravno nad knjigarno Saba. Knjigarni gre tudi zasluga za zaščito dela arhiva odvetniške pisarne.

Arhitekt Aulo Guagnini je predstavil načrt, ki je sad korenite zgodovinske raziskave. Med snovanjem projekta so sledili načelu "kot je bilo, kjer je bilo". Posegi bodo zato, vsaj za laično oko, skorajda nevidni. Parket bodo popravili, njegove temelje pa ojačili. Police bodo statično okrepili, nekaterim omaram pa bodo dodali "rešetke", s katerimi bodo zaščitili 820 knjig, ki so bile last Umberta Sabe. Nadomestili bodo tudi osvetljavo, ki bo po novem bolje izpostavljala knjige. Nedorečeno ostaja sicer, če bo knjigarna po prenovi bolj muzejskega ali tudi tržnega značaja. Ostaja pa vsekakor v lasti družine pokojnega Cerneja, kot je potrdila odvetnica Francesca Giuressi.

Pred koncem predstavitve je Pierluigi Sabatti spomnil, da je projekt velik zalogaj in da so med deli že naleteli na nepričakovane ovire. Zato so dobrodošle donacije na račun IT78F0306909606100000 199505.

