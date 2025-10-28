Stavijo na raznoliko in bogato delovanje

»Včasih smo preveč skromni in ponižni, a smo istočasno vztrajni, delovni in polni ljubezni do svoje kulture, svojih tradicij in ljudi. Skupna odgovornost, ki jo vsak izmed nas čuti in ki nas združuje, je cilj, da še naprej živi slovenstvo.« Tako je na nedeljski slovesnosti v zgoniški telovadnici, kjer je Slovensko kulturno društvo Rdeča zvezda iz Saleža ugasnilo 80. svečko, dejala njegova predsednica Katrin Štoka.

Na proslavi so člani prikazali zgodbo društva vse od začetkov leta 1945, ko se je z vpisom v prvi zapisnik določilo uradno ime saleškega društva. Že takrat in neprekinjeno do današnjih dni je delovanje Rdeče zvezde slonelo predvsem na zborovskem petju, tako so tudi v nedeljo potovanje v 80-letno delovanje spremljali glasovi Mešanega pevskega zbora Rdeča zvezda pod vodstvom Rada Miliča in Moškega pevskega zbora Rdeča zvezda, ki ga vodi Walter Lo Nigro in Tržaškega vokalnega kvarteta. Poleg pevcev in pevk pa so se v Zgoniku izkazale tudi plesalke plesnega odseka, ki ga vodi Ambra Cadelli, slovenske narodne noše in še mnogi drugi, ki so sooblikovali praznični večer. Gostovali so prijatelji iz Godbe Salež ter glasbeniki Aljoša Starc, Igor Guštin in kitarist Timi Kranjec.

Slavnostni govor je imel nekdanji predsednik SKD Rdeča zvezda Igor Castellani, v imenu Občine Zgonik, ki je skupaj z Zadružno kraško banko Trst Gorica poskrbela za pokroviteljstvo, je svoj pozdrav posredovala županja Monica Hrovatin. Članom društva je voščila tudi podžupanja Martina Budin, povezovala je Jasmina Gruden.