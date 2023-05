Strip je povzdignil na raven literature

Zerocalcare je strip povzdignil na raven literature. Zato ga je žirija soglasno izbrala za zmagovalca literarne nagrade Tiziano Terzani 2023, ki so jo v Vidmu podelili v soboto na slavnostnem večeru v okviru festivala Vicino/Lontano. Michele Rech, bolj poznan s psevdonimom Zerocalcare, je nagrado prejel za strip oz. grafični roman No Sleep Till Shengal, v katerem je opisal predlansko potovanje v mestece na severozahodu iraškega Kurdistana, kjer živi ljudstvo Ezidov oz. Jazidov, kot so bolj poznani z arabskim nazivom.

Pri nas ni več idealov

Še ne 40-letni stripar se je publiki nabito polnega teatra Giovanni da Udine v pogovoru z literarnim kritikom, urednikom radijske oddaje Fahrenheit in članom žirije Marinom Sinibaldijem, predstavil kot spontan in preprost človek, prav tak, kakršnega poznamo iz več kot deset knjig, kolikor jih je objavil od prvenca La profezia dell’Armadillo (2011). Še prej je deloval v rimskih socialnih centrih, alternativnih revijah in blogih. Prvo celovito zgodbo je leta 2001 posvetil mladim, ki so v Genovi demonstrirali proti vrhu G8. Tja se je komaj 17-leten odpravil tudi sam. »Ni kaj skrivati, tja smo šli, ker smo iskali spopad z represivnim aparatom te družbe, ki nas je dušila,« je povedal.

»Pripadam generaciji, ki je zrasla brez idealov. Komunizem je propadel, še preden smo postali najstniki,« neoliberalni kapitalizem pa ne dopušča sanj o nikakršni alternativi. Sprva se je Zerocalcare zatekel v kontrakulturo socialnih centrov in rimskih predmestij, ki jih je opisal v več knjigah. Največji uspešnici pa sta nastali ob odkritju Kurdistana. Tako je leta 2016 nastala knjiga Kobane calling, lani pa nagrajena knjiga o potovanju v Šengal.