Sugestivni odsevi narave

Sinoči so na turistični kmetiji Milič v Zagradcu odprli slikarsko razstavo novejših likovnih del mlade likovne ustvarjalke Emme Maline Marinelli z naslovom Odsevi narave.

Umetnost ji pomeni veselje in nujo, ob ustvarjanju doživlja razbremenitev, a čuti obenem, da sta pri tem procesu potrebna zbranost in doslednost. Ustvarjati ji pomaga bolje dojeti vse, kar doživlja bolj oddaljeno, a obenem tudi vse, kar ji je najbližje. Navdih črpa neposredno iz okolja, v katerem uzre lepoto in jo podoživlja ter iznese na papir tankočutno, s smislom za odtenke, predvsem pa se v slučajnosti barvnih prelivov odseva organski pretok življenjske energije prežet z emocijami.

Pristno naravno okolje domačije polno zadiha tudi v delih Emme Maline Marinelli, saj postane prav kontemplacija rastlinskega in živalskega sveta neusahljiv vir navdiha in notranje moči. Kot hrani narava v svoji razgibani nepravilnosti harmonijo, podobno občutimo ob ogledu likovnih del, da zna umetnica poleg lepote narave same ujeti obenem specifiko posameznih elementov, ki jo oživljajo.