Glasbeni dinozavri vztrajajo

Nekateri glasbeni dinozavri še vztrajajo! Rolling Stones so danes izdali svojo petindvajseto ploščo Foreign Tongues, Iggy Pop ravno tako snema nove komade, Deep Purple pa so prejšnji teden izdali nov album z naslovom SPLAT!. Gre za štiriindvajseto studijsko ploščo v skoraj šestdeset let dolgi karieri.

Glasbeni projekt Deep Purple je nastal proti koncu šestdesetih let. Triindvajsetletni Ritchie Blackmore je takrat sodeloval z bendom Roundabout. Med drugimi so bili tudi bobnar Ian Paice, pianist Jon Lord in pevec Chris Curtis. Ta je zaradi pretiravanja z mamili kmalu zapustil zasedbo, na njegovo mesto je prišel Rod Evans, bend pa si je ime zamenjal v Deep Purple (po ragtime skladbi ameriškega skladatelja Petra De Rose). Skupina je v prvih treh letih izdala kar tri plošče, sound pa je sledil takratnemu glasbenemu trendu – progresivnemu rocku. Po uspešni ameriški turneji je Roda Evansa zamenjal pevec Ian Gillan, v band pa je vstopil tudi basist Roger Glover. Z novim pevcem se je zasedba izboljšala, ob tem pa je svojo glasbo usmerila v težji hard rock in heavy metal, ki sta se v tistih letih razvijala po zaslugi zasedb Led Zeppelin in Black Sabbath. Pianist Jon Lord je svoj klavir priključil na kitarski ojačevalec in na tak način ustvaril karakteristični Deep Purple stil.

Leta 1970 je izšla plošča Deep Purple in Rock, z njo pa se je skupina z zlatimi črkami zapisala v zgodovino rock glasbe. Kariera angleškega benda je nato zaživela, rock posadka se je v naslednjih petdesetih letih večkrat spremenila, ostala pa je bolj ali manj zvesta klasičnemu in progresivnemu rocku.

Danes sta poleg bobnarja Iana Paicea, basista Rogerja Gloverja in pevca Iana Gillana stalna člana skupine še pianist Don Airey (od leta 2002) in pa sedeminštiridesetletni kitarist Simon McBride, ki je leta 2022 zamenjal Stevea Morsea. Novo ploščo SPLAT! so Deep Purple posneli v glasbenih studiih v Kanadi, ZDA in Nemčiji, producentsko plat pa je tudi tokrat podpisal priznani kanadski producent Bob Ezrin, s katerim bend sodeluje že od leta 2013.

Gillan in ostali so poskrbeli za trinajst komadov, plošča pa traja celih 50 minut.

Nekdanje neskončne prog rock simfonije so zamenjali krajši komadi, ki pa vselej zvesto sledijo soundu benda iz Londona. »Nova glasba spominja na starejše pesmi, kot so bile Highway Star, Smoke on the Water in Lazy. Komadi imajo podobne dinamike, enako ravnovesje. Tudi pri snemanju smo uživali tako kot na začetku naše kariere,« zagotavlja Gillan.

Maja smo najprej prisluhnili prvemu, izrazito rokerskemu singlu Arrogant Boy, podobnemu kalupu sta sledila še drugi single Diablo in tretji Guilt Trippin’. Povsod so seveda v ospredju tudi Hammond klaviature. Nekateri člani Deep Purple so že prekoračili osemdeset let starosti, očitno pa niso še za v dom upokojencev.

SPLAT!

Deep Purple

Klasični rok

earMUSIC, 2026