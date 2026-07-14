Po 17 letih TriesTango svojemu mestu podaril poldrugo uro užitka

»Fantje gredo prodajat hladilnike Eskimom,« smo duhovičili pred tridesetimi leti, ko se je kvintet TriesTango prvič podal na turnejo v Južno Ameriko. Resda je bil med njimi pravi Argentinec, tolkalec Fabian Perez Tedesco, ostali člani pa čisto brez krvnega sorodstva s tangom, žanrom, ki je globoko usidran v argentinsko dušo kot eden stebrov narodne identitete. Kot bi Kitajci skušali igrati Avsenike, so nekateri menili, pa so se pošteno ušteli.

Violinist Stefano Furini, koncertni mojster orkestra tržaškega Verdija, pianist Alberto Boischio, zaposlen v beneški La Fenice in docent na konservatoriju (oba iz Veneta), kontrabasist Angelo Colagrossi, rojen v Kampanji, zdaj upokojen vodja kontrabasov v orkestru Verdija, in Maurizio Marchesich, doma v Logu pri Ricmanjih, profesor na slovenski šoli Vladimirja Bartola pri Sv. Ivanu, mojster na harmoniki in bandoneonu, večkrat nagrajen za svoje umetniške zasluge, so pometli z vsemi predsodki in dokazali, da muzikaličnost res ne pozna meja.

Po uspehu prve južnoameriške turneje so bili povabljeni na festival tanga v Buenos Airesu, kar je najvišje možno priznanje, sledilo pa je še kar nekaj uspešnih turnej po Severni in Južni Ameriki, pa tudi po bivši Jugoslaviji, Avstriji in Italiji. Če k temu dodamo še plošče, ki so jih posneli za prestižno založbo EMI, potem ni dvoma, da se je kvintet povzpel v sam svetovni vrh.

Delovne obveznosti članov so žal preprečile bolj konstantno nastopanje, zato je bilo koncertov vedno manj. V Trstu so zadnjič nastopili pred sedemnajstimi leti, zato pa smo z veseljem dočakali koncert, ki se je odvijal na Verdijevem trgu v okviru niza Trieste Estate. Razmere so bile vse prej kot idealne: soparna vročina, ki za glasbenike pomeni potne roke in vlažne instrumente, pa hrup, h kateremu prispevajo številni bari okrog trga, preštevilni lajajoči psi in preglasni mimoidoči, ozvočenje, ki ni bilo povsem uravnovešeno in je občutno popačilo zvok klaviature in tolkal, kljub temu pa so nam mojstri podarili poldrugo uro užitka. Fabian Perez Tedesco je povezoval program z naslovom Magie de Buenos Aires in napovedoval skladbe, ki so poleg Astorja Piazzolle zajele stoletno zgodovino tanga vse od prvih mojstrov 20. stoletja.