Tantadruji v roke SNG Nova Gorica

V soboto zvečer so v Slovenskem narodnem gledališču (SNG) Nova Gorica po uprizoritvi predstave Mnogo hrupa za nič podelili letošnje nagrade tantadruj, s katerimi primorska gledališča že tradicionalno nagradijo dela tistih posameznikov, ki ustvarjajo v gledališčih na obeh straneh meje. Gledališče Koper, Slovensko stalno gledališče iz Trsta in SNG Nova Gorica so gledališko nagrado poimenovali po literarnem junaku Tantadruju primorskega pisatelja Cirila Kosmača.

Posebna ljubezen do dialekta

»Zagotovo si zasluži tudi priznanje v obliki nagrade tantadruj, poimenovane po literarnem junaku njemu tako ljubega primorskega avtorja,« je med drugim menila žirija, ki je Srečku Fišerju podelila letošnjo nagrado tantadruj za življenjsko delo. Žirijo, ki - kot je zatrdila - ni imela lahkega dela, so sestavljali Marij Čuk, Vesna Humar in Alen Jelen. Srečko Fišer že več kot štiri desetletja sooblikuje podobo gledališča kot lektor, prevajalec in avtor dramskih besedil. Največ je ustvarjal v novogoriškem teatru, kjer je bil do nedavnega zaposlen kot lektor, v vseh slovenskih gledališčih pa igrajo njegove prevode sodobnih in klasičnih iger iz italijanskega, angleškega in francoskega jezika. Zadnji, Mnogo hrupa za nič, je že njegov petinštirideseti prevod dramskega besedila.

Predstava o Pasoliniju

Žirija, ki so jo sestavljali Matej Bogataj, Ana Perne in Martin Lissiach, si je ogledala 17 predstav, a tokrat glavne nagrade zaradi neusklajenosti glede presežkov ni podelila.

Nagrado tantadruj za učinkovito prevpraševanje odnosa med gledališkim in filmskim medijem je prejela uprizoritev Ubesedovanje po besedilu Pier Paola Pasolinija v režiji Jana Krmelja ob dramaturški podpori Žive Bizovičar ter scenografiji in oblikovanju videa Doriana Šilca Petka v produkciji SNG Nova Gorica.

Nagrado tantadruj je prejel tudi Darjan Mihajlović Cerar za scenografijo v uprizoritvi Ibsenove igre Ko se mrtvi prebudimo v režiji Stiliyana Petrova in izvedbi SNG Nova Gorica.

Nagrado tantadruj za igralske stvaritve pa je šla v roke igralki Ani Facchini za vlogo Mie v mednarodni koprodukciji Najboljša evropska predstava avtorjev Marka Bratuša in Harisa Pašovića, tudi režiserja uprizoritve, ter za vlogo Leonate v uprizoritvi Shakespearove komedije Mnogo hrupa za nič v režiji Ivane Djilas in produkciji SNG Nova Gorica.