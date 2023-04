Tavanje v obupu j e svež kisik

Roaming in Despair – »tavanje v obupu« je naslov nove kratke plošče tržaške heavy metal skupine Tytus. K sreči fantje sploh ne tavajo v nikakršnem obupu, nasprotno: nova kratka plošča je svež kisik za vse privržence težkih ritmov.

Zasedba Tytus je danes špica deželne heavy metal scene. Skupina je leta 2016 izdala svoj prvenec Rises, na katerem je bilo deset komadov, izdala pa ga je neodvisna glasbena založba Sliptrick Records. Sound benda se je takrat z novo postavo rahlo spremenil, s še bolj metal obarvanimi kitarskimi rifi in hrapavim vokalom. V naslednjih letih so Tytusi odigrali okrog petdeset koncertov, tako v Italiji kot tudi izven državnih meja. Leta 2017 so fantje imeli že dovolj komadov za novo ploščo, poslali so nekaj demo ploščkov raznim glasbenim založbam, španska Fighter Records pa je prva pokazala svoje zanimanje za tržaški bend. Po podpisu pogodbe so se Ilija Kalc in ostali lotili novega ploščka Rain After Drought, ki je nato zagledal luč sveta leta 2019. Svetovna pandemija je kajpak prekrižala načrte tudi tržaškemu kvartetu in evropska promocijska turneja je tako splavala po vodi. Fantje so čas, ki so ga imeli na razpolago, uporabili za snemanje novih komadov in tako v dveh letih izdali tri pesmi na platformah za širjenje digitalne glasbe. Leta 2021 je najprej zagledal luč sveta single Fistful Of Sand, klasični trash oziroma speed metal komad, proti koncu leta pa še prvorazredna priredba uspešnice iz osemdesetih Motori jugoslovanskega benda Divlje Jagode! Leta 2022 je prišla na vrsto ljubezen, ki jo člani benda gojijo do rokenrola iz sedemdesetih. Poklon tistemu obdobju je priredba komada Gotta Keep Movin’ ameriškega benda MC5. Na nekem koncertu v Ljubljani so nato Tytus spoznali bobnarja kanadskega benda Thunderor, ki pa je tudi lastnik manjše glasbene založbe Boonsdale Records. Zmenili so se za izid krajše plošče, danes pa imamo končno pred nami Roaming in Despair. Šest komadov za malo več kot dvajset minut eksplozivne glasbe.

Poleg pesmi Fistful Of Sand, Motori in Gotta Keep Movin’ dobimo še priredbo Out In The Fields rokerske legende Garyja Moora, klasični metal intro The March Of The Unwilling in še zaključno Roaming in Despair, ki daje ploščku naslov. Medtem ko čakamo na izid tretjega albuma, ki bo (kot kaže) izšel na začetku prihodnjega leta, je kratka plošča Roaming in Despair odličen heavy metal intermezzo!

Tytusem boste lahko prisluhnili drevi v Kulturnem domu na Proseku, v sklopu večera Road to StonerKras. Pred njimi bo nastopil tržaški stoner noise bend Haram!, glavna atrakcija večera pa bodo grške stoner rok legende Nighstalker. Priložnosti res ne gre zamuditi!

Roaming in Despair

Tytus

Heavy Metal

Boonsdale Records, 2023