Taylor Swift podrla rekord na podelitvi grammyjev

Pop pevka Taylor Swift se je na sinočnji 66. podelitvi glasbenih nagrad grammy v Los Angelesu zapisala v zgodovino, kot edina oseba, ki jih je doslej v zgodovini uspelo osvojiti štiri grammyje za album leta. 34-letna pevka ga je tokrat dobila za album Midnights, grammyja za ploščo leta pa je dobila Miley Cyrus. (Flowers).

Swift je bila doslej s tremi grammyji za album leta ob boku Franka Sinatre, Stevieje Wonderja in Paula Simona.

»Rada bi vam povedala, da je to najlepši trenutek v mojem življenju, vendar se počutim srečno tudi, ko končam pesem. Najlepša hvala, ker ste mi dali priložnost, da lahko počnem to, kar imam tako rada!«, je izjavila zvezda ameriške pop glasbe, ko je dobila nagrado iz rok Celine Dion.

Taylor Swift je bila na letošnjih grammyjih nominirana v šestih kategorijah, med drugim tudi za najboljšo pesem, ki jo je dobila Billie Eilish (What Was I Made For?).

Swift je osvojila še grammyja za najboljši pop vokalni album (Midnights).

Dva grammyja je osvojila tudi Miley Cyrus in sicer poleg nagrade za ploščo leta tudi za najboljši pop solo nastop (Flowers).

Temnopolta glasbenica in skladateljica SZA je na podelitev prišla z največjim številom nominacij -devet, osvojila pa je tri grammyje in sicer za najboljši nastop pop dueta ali skupine (Ghost in the Machine), najboljšo R&B pesem (Snooze) in najboljši progresivni R&B album (SOS).

Victoria Monet je bila razglašena za najboljšo debitantko, dobila pa je še grammyja za najboljši R&B album (Jaguar II).