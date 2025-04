Tržačanka Vida Skerk gre v Cannes

Mednarodna žirija je izmed kar 2679 prijavljenih filmov v tekmovalni spored uvrstila 16 kratkometražcev, med njimi tudi njenega. Film Ether režiserke Vide Skerk bo tako doživel premiero na morda najbolj prestižnem filmskem festivalu na svetu, v sekciji La Cinef, ki jo v Cannesu posvečajo kratkim filmom, ustvarjenih na filmskih šolah vsega sveta.

»To je res krasno, tu bi rekli crazy, crazy,« včeraj ni skrivala zadovoljstva režiserka, ki se je pred 26 leti rodila v Trstu. Oglasila se nam je iz Beaconsfielda, mesteca nedaleč od Londona, kjer obiskuje Nacionalno šolo za film in televizijo Združenega kraljestva (NFTS). Po prvostopenjski diplomi na zagrebški akademiji se je namreč odločila, da magistrski študij filmske režije nadaljuje v Veliki Britaniji.

»Na NFTS so me sprejeli januarja lani, scenarij za film Ether smo začeli razvijati aprila, posneli pa smo ga oktobra,« se nastajanja petnajstminutnega filma spominja Vida. »To je film o pomembnosti komunikacije v ljubezenskih odnosih, o vprašanjih moči, privolitve in skrite manipulacije. Mlad par, Eva in Lee, se odpravi na izlet v naravo, kjer pridejo na dan razni konflikti, skrite napetosti. Njun odnos je zaznamovan z nesporazumi, ki so posledica predvsem tega, da nista sposobna komunikacije.«

Odnosi v patriarhalni družbi, pa tudi opozarjanje na tako in drugačno nasilje Vidi Skerk niso tuji. Z dvema kolegicama je bila namreč pobudnica gibanja proti spolnemu nadlegovanju na Akademiji dramskih umetnosti v Zagrebu.