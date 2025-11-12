Tržaški filmski festival v znamenju slovenskih cineastinj

Po Poljakinjah, Gruzijkah, Ukrajinkah, Nemkah in Srbkinjah so na vrsti Slovenke, slovenske cineastinje, ki jih bo v svoj fokus postavil 37. Tržaški filmski festival. Trinajst celovečernih filmov in deset kratkometražcev je za tržaški festival, ki je najpomembnejša italijanska izložba filmov iz srednje in vzhodne Evrope, izbrala Nerina T. Kocjančič, vodja promocije in distribucije pri Slovenskem filmskem centru v Ljubljani, ki kot malokdo pozna slovensko filmsko sceno.

Festival bo na več tržaških prizoriščih potekal od 16. do 24. januarja prihodnje leto, po ustaljenem scenariju pa bo ob projekcijah zelo različnega filmskega »blaga« - igrani, animirani, dokumentarni, celovečerni, kratki filmi - ponudil še filmske delavnice, srečanja s protagonisti, od velikih mojstrov do debitantov, režiserjev in igralcev, ter prikaz njihovih zgodb, ki po napovedih organizatorjev vzpostavljajo stik med Vzhodom in Zahodom.

Festivalski program bodo sicer predstavili v januarju, za zdaj so javnost seznanili le s fokusom, namenjenim slovenskim filmarkam. Filme slovenskih avtoric v sekciji Wild Roses (Divje vrtnice) bodo vrteli predvidoma med 16. in 20. januarjem v gledališču Miela.Trinajst bo celovečernih filmov, deset pa kratkih, ravno toliko bo tudi gostujočih slovenskih cineastinj: med njimi so nekatere že uveljavljene na evropski filmski sceni zaradi udeležb na mednarodnih festivalih, druge pa si še utirajo svojo pot, a za to njihovi filmi niso nič manj kakovostni.

Na programu Wild Roses bo med izstopajočimi slovenskimi filmi Kaj ti je deklica (2025) nagrajene režiserke Urške Djukić, ki je bil med dvanajsterico v tekmovalnem programu portoroškega festivala razglašen za najboljši celovečerni film in je slovenski kandidat za oskarja.

Pozornost bo pritegnil tudi Fantasy (2025), celovečerni prvenec scenaristke in režiserke Kukle, ki je glavnim igralkam prinesel nagrado za ansambelsko igro na festivalu v Sarajevu. V izboru bodo še dokumentarni film Cent’anni (2024) Maje Doroteje Prelog, igrani film Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo (2025) Ester Ivakič, dokumentarni film Duhovnica (2023) Maje Prettner, dokumentarni film Telo (2023) Petre Seliškar ter igrani filmi Slepa pega (2002) Hanne Slak, Instalacija ljubezni (2007) Maje Weiss in Zgodovina ljubezni (2018) Sonje Prosenc.

Med kratkimi filmi napovedujejo Srečno, Orlo! (2016) Sare Kern, Raj (2019) Sonje Prosenc in Sestre (2020) režiserke Kukle ter večkrat nagrajeni kratki animirano-dokumentarni film Babičino seksualno življenje (2021) Urške Djukić in Émilie Pigeard. Odvrteli bodo tudi kratki animirani film Steakhouse (2021) Špele Čadež, ki je bil prav tako deležen številnih mednarodnih nagrad.