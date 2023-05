Ugrabitev kot odraz sle Cerkve po oblasti

Vik in krik mame, ki ji cerkvene oblasti iz rok tržejo šestletnega Edgarda, je ena najbolj dramatičnih scen najnovejšega filma Marca Bellocchia. Dolg aplavz in vidno odobravanje občinstva sta v torek zvečer v Cannesu nagradila premierno projekcijo filma italijanskega avtorja, ki je od danes na sporedu v italijanskih kinodvoranah. Na veliko platno je 83-letni režiser tokrat prenesel bolečo zgodbo Edgarda Mortare, dečka, ki so ga katoliške oblasti leta 1858 v Bologni odnesle judovski družini in odredile, da mora zrasti v katoliškem okolju.

Zgodba, ki jo je pred par leti obelodanil pisatelj Daniele Scalise, je v preteklosti prevzela celo Stevena Spielberga, ki je pred nekaj leti v Italijo poslal skupino ožjih sodelavcev, da bi raziskali afero in po njej posneli film, a se je projektu kmalu zatem odpovedal.

Mogoče preveč italijanska pripoved, ki pa se je je Bellocchio v resnici lotil kot univerzalne in tudi aktualne zgodbe, ki pripoveduje o zlorabi oblasti, pripoveduje o sinu judovske družine, ki ga je družinska pomočnica takoj po rojstvu dala skrivaj krstiti. Edgardo se je namreč rodil hudo bolan in varuška je zaprosila duhovnika za pomoč, ne da bi o tem obvestila njegove starše.

Cerkev je nekaj let kasneje zahtevala Edgarda, ker ni dovolila, da bi krščen otrok odraščal v judovski družini.

Cerkvena odločitev je šla tako daleč, da se je za Edgardov odvzem družini zavzel najprej škof v Bologni in nato celo papež Pij IX., kar je seveda sprožilo vrsto reakcij tako v Evropi kot tudi ZDA.

Po lanskem delu Esterno notte se tako Bellocchio spet vrača k tematiki ugrabitve. Če je tisto Alda Mora sprožila ideologija, je ugrabitvi Edgarda botrovala predvsem sla po oblasti.

Kritike, da se je z delom Bellocchio lotil katoliške cerkve, je avtor odločno zavrnil in obrazložil, da je želel s pripovedjo o primeru Mortara opomniti na trenutek, ko je Cerkev že izgubljala moč, a je kljub vsemu trdo in slepo izvajala oblast. Prav zato je režiser poslal papežu Frančišku pismo, s katerim ga vabi k ogledu filma, ker verjame, kot je povedal, da bo zgodba zanimiva tudi za Vatikan. Producenti filma bodo izkupiček današnjega, premiernega dne, v celoti darovali žrtvam vremenske ujme, ki je prizadela Emilijo - Romanjo.

Rapito

Država: Italija, 2023

Režija: Marco Bellocchio

Igrajo: Paolo Pierobon, Barbara Ronchi, Fausto Russo Alesi in Fabrizio Gifuni