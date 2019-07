Umrl je Andrea Camilleri

V 94. letu starosti je umrl sicilski pisatelj Andrea Camilleri. Literarni »oče« komisarja Montalbana in avtor preko 100 knjig je bil od polovice junija v bolnišnici Santo Spirito v Rimu, kjer so ga sprejeli, potem ko je na svojem domu doživel srčni infarkt.

Camilleri je bil priljubljen tudi med slovenskimi bralci. V prevodu Veronike Simoniti je izšlo kar nekaj » primerov« komisarja Montalbana, na primer Oblika vode, Lončeni pes, Tat malic, Glas violine in druge.

Na straneh Camillerijevih kriminalk ne manjka bistroumnih dialogov in pikantnih aluzij na italijansko politiko in kulturo, predvsem pa v njih zaživi prava Sicilija s svojim jezikom, vonjavami in okusi.

Camillerijevi romani so izšli v več kot 30 jezikih.