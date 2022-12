Umrl je Enzo Hrovatin, legendarni član skupine Faraoni

Mnogo prezgodaj je umrl legendarni član glasbene skupine Faraoni in priznani primorski glasbenik Enzo Hrovatin, poročajo Primorske novice. Bil je avtor in izvajalec številnih zimzelenih glasbenih uspešnic, ki so odnesle mnogotero nagrado na festivalu Melodije morja in sonca in še mnogih drugih, zdaj že skoraj ponarodelih melodij. Nepozabne so pesmi kot Solinar, Ti znaš, Mi ljudje smo kot morje, Peškador, Tu je moj dom in druge.

Enzo Hrovatin se je rodil 16. marca 1961. Končal je srednjo kovinarsko šolo, a je življenje živel kot glasbenik, najprej v skupinah Nočni skok in Ideja, 27 let pa z legendarnimi Faraoni, ki so prepotovali svet kot spremljevalna skupina Oliverja Dragojevića in Tereze Kesovije, ob tem pa navduševali tudi na samostojnih nastopih.

Kasneje je kariero nadaljeval kot solist. Leta 2011 je izdal kantavtorski prvenec Volaria dismentegarte, spomenik Izolanom in Izoli, s katero je bil tako povezan, poročajo Primorske novice. 12 pesmi v izolskem dialektu pripoveduje zgodbe o življenju, ljubezni, radosti in trpljenju.