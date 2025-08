Umrl je režiser Peter Juratovec

Umrl je televizijski režiser Peter Juratovec, dolgoletni sodelavec RTV Slovenija, ki je sodil med začetnike televizijske ustvarjalnosti pri nas, poročajo Primorske novice.

Peter Juratovec se je rodil 26. decembra 1951 v Kopru. Prve karierne korake je naredil na Radiu Koper in že tedaj se je začel posvečati tudi raziskovanju televizijskega medija na Televiziji Koper-Capodistria. Televizijskemu ustvarjanju je bil nato zapisan vso nadaljnjo poklicno pot, najprej kot tonski tehnik, nato pa kot realizator in režiser.

Režijski opus Petra Juratovca, ustvarjen za osrednji televizijski program RTV Slovenija, je izjemno obsežen. Podpisal je številne oddaje in projekte najvišje kakovosti in rekordnih gledanosti, predvsem na področju razvedrilnega in glasbenega programa. Podpisal je režijo mnogih oddaj, kot so Poletna noč, Mario, Spet doma, Melodije morja in sonca, Ema ...

V zadnjih letih poklicne poti je bil dejaven tudi v Informativnem programu Televizije Slovenija. Med drugim je od njenega nastanka v letu 2004 in do leta 2016 režiral Tarčo, eno od najbolj prepoznavnih televizijskih oddaj v Sloveniji. Juratovec je režiral tudi studijska in terenska volilna soočenja, volilne večere, serijo pogovorov s predsedniki države in vlade, televizijske prenose državnih proslav in večjih javnih dogodkov.

Akademija Viktor mu je za premikanje meja na področju televizijske produkcije leta 2002 podelila viktorja za posebne dosežke. Leta 2005 mu je RTV Slovenija podelila priznanje za posebne dosežke v daljšem časovnem obdobju, leta 2013 pa še priznanje za življenjsko delo, so zapisali na portalu MMC RTV SLO.