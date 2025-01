Umrl kitarist zasedbe Whitesnake John Sykes

Umrl je britanski rock kitarist John Sykes, ki je med drugim igral z zasedbama Whitesnake in Thin Lizzy. Star je bil 65 let. Na njegovi uradni spletni strani so objavili, da je kitarist »umrl po težki bitki z rakom«. Kot so še zapisali, bo mnogim ostal v spominu kot človek z izjemnim glasbenim talentom.

»Bil je premišljen, prijazen in karizmatičen človek, čigar prisotnost je razsvetlila prostor. (...) V svojih zadnjih dneh je izrazil iskreno ljubezen in hvaležnost svojim oboževalcem,« še piše na kitaristovi uradni spletni strani.

Sykes je po navedbah britanskega BBC sodeloval pri dveh albumih zasedbe Whitesnake in je bil soavtor nekaterih najbolj znanih pesmi skupine, vključno s Still Of The Night in Is This Love. Svojo kariero je začel leta 1980 s heavy metal skupino Tygers Of Pan Tang, s katero je posnel dva albuma, nato se je leta 1982 pridružil Thin Lizzy.

Leta 1984 se je pridružil zasedbi Whitesnake na povabilo ustanovitelja in frontmana Davida Coverdala. Po odhodu iz zasedbe, ki je večkrat nastopila tudi v Ljubljani, je izdal dva albuma s svojo lastno skupino Blue Murder in kasneje ustanovil turnejsko različico Thin Lizzy.

Na novico o njegovi smrti so se odzvali številni glasbeniki. Coverdale je na enem od družbenih omrežij delil številne skupne fotografije sebe in Sykesa v času vrhunca zasedbe Whitesnake. »Pravkar sem izvedel za šokantno novico o Johnovi smrti. (...) Moje iskreno sožalje njegovi družini, prijateljem in oboževalcem,» je ob tem pripisal.

Slash, kitarist skupine Guns N’ Roses, je prav tako delil fotografijo nastopa Sykesa in ob tem zapisal preprosto: RIP (Počivaj v miru).