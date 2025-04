Umrl latinskoameriški literarni velikan Mario Vargas Llosa

Perujski pisatelj in Nobelov nagrajenec (2010) Mario Vargas Llosa je včeraj (nedeljo, 13. aprila) umrl v perujski prestolnici Lima. Star je bil 89 let. Veljal je za enega največjih književnikov ne le Latinske Amerike, temveč tudi v svetovnem merilu.

Vargas Llosa je zaslovel z romanom Mesto in ščeneta iz leta 1962, v katerem je opisal izkušnje šolanja na vojaški gimnaziji. Velik del njegovega opusa je nastal pod vplivom njegovega doživljanja perujske družbe. Velik preobrat na njegovi pisateljski poti je bil premik k literarni moderni in postmoderni. Med temami, ki se jih je dotikal, so bila avtoritarna družba, zgodovina nasilnih režimov, erotika in upor posameznika.

Poleg Kolumbijca Gabriela Garcie Marqueza in Argentinca Julia Cortazarja je bil eden od velikanov latinskoameriškega literarnega buma v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja. Cenili so ga zaradi natančnega opisa družbene realnosti, a nekateri južnoameriški intelektualci so ga tudi kritizirali zaradi njegovih konservativnih stališč.

Njegova dela so bila prevedena v približno 30 jezikov, več jih je izšlo tudi v slovenščini.