Umrl legendarni kitarist in kantavtor David Crosby

V starosti 81 let je umrl ameriški pevec, kitarist in tekstopisec David Crosby. Ustvarjal je za skupini The Byrds ter Crosby, Stills, Nash and Young, ki ju je tudi soustanovil in z njima razširil tedanje dojemanje rock glasbe. Njegova žena Jan Dance je povedala, da je umrl po dolgi bolezni.

»Čeprav ga ni več z nami, nas bosta njegova človečnost in prijaznost še naprej vodili in navdihovali. Njegova zapuščina bo še naprej živela skozi njegovo legendarno glasbo,« je izjavila.

»Bil je nedvomno velik glasbenik in njegova občutljivost za harmonije ni bila nič drugega kot genialna,« je ocenil Stephen Stills.

Graham Nash pa je povedal: »Vem, da se ljudje ponavadi osredotočajo na to, kako nestanoviten je bil včasih najin odnos, toda tisto, kar nama je z Davidom vedno pomenilo, več kot karkoli, je bilo čisto veselje do glasbe, ki sva jo ustvarjala skupaj, zvoka, ki sva ga odkrivala drug pri drugem, in globoko prijateljstvo, ki smo ga delili vsa ta leta.« Po njegovih besedah je bil neustrašen v življenju in glasbi.