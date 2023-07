Umrl legendarni pevec Tony Bennett

V 97. letu starosti je umrl ameriški pevec Tony Bennett, poroča Variety. Leta 2016 so mu diagnosticirali Alzheimerjevo bolezen, a je nastopal in snemal še vse do leta 2021. Njegova kariera se je raztezala skozi osem desetletij. Umrl je danes zjutraj v New Yorku.

Bennett je slovel po interpretacijah zimzelenih pesmi in jazzovskih standardov, kot so I Left My Heart in San Francisco, Fly Me to the Moon, The Best is Yet to Come, Everybody Loves a Winner in Somewhere Over The Rainbow.

Rodil se je leta 1926 v newyorški soseski Astoria in velja za zadnjega iz generacije pevskih velikanov, v kateri je bil tudi njegov prijatelj, italijanski Američan Frank Sinatra. Ta ga je označil za največjega pevca popularne glasbe na svetu.

Sodeloval je z vsemi pomembnejšimi predstavniki glasbene industrije, v zadnjih letih denimo s Steviejem Wonderjem, Amy Winehouse in Lady Gaga. Večino plošč je posnel za Columbia Records, s katero je podpisal pogodbo leta 1950.

Pesmi je snemal od leta 1949 ter v 50. in 60. letih slovel kot eden najboljših pop izvajalcev, v 90. letih ter nato po letu 2000 pa je doživel ponovni vzpon svoje kariere tudi po zaslugi svojega sina Dannyja. Tudi po razkritju, da je zbolel za Alzheimerjevo boleznijo, je ostal aktiven vse do začetka leta 2021.

V karieri je prejel 20 grammyjev, zadnjega letos za ploščo Love For Sale, ki jo je posnel z Lady Gaga. Med njimi je tudi kipec za življenjsko delo.

Rodil se je kot Anthony Dominick Benedetto v newyorškem okrožju Queens priseljencem iz Italije. Njegov oče je bil trgovec z živili, mati šivilja. Odraščal je v revščini in začel peti že kot otrok. Na newyorški visoki šoli za industrijsko umetnost je študiral glasbo in slikarstvo, ki se mu je prav tako posvečal vse življenje. Pevsko se je zgledoval pri imenih, kot so Al Jolson, Bing Crosby, Frank Sinatra, Billie Holiday in Judy Garland.