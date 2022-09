V starosti 92 let je umrl francosko-švicarski filmski režiser Jean-Luc Godard. Leta 1960 je zaslovel s filmom À bout de souffle (Do zadnjega diha, Fino all’ultimo respiro). S pomočjo istega filma je uspešno kariero začel tudi glavni igralec Jean-Paul Belmondo. Godard je bil eden od vodilnih predstavnikov novega francoskega vala ali Nouvelle Vague ter predstavnik Teorije avtorjev (Theorie des auteurs). Njegovi filmi so med drugim znani po prosti, eksperimentalni obliki.