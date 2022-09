Umrl španski pisatelj Javier Marias

V 71. letu starosti je v nedeljo v Madridu umrl eden največjih španskih pisateljev Javier Marias. Njegova dela so prevedena v več kot 40 jezikov in bila objavljena v 60 državah. Kot je sporočil njegov založnik, je Marias umrl za posledicami pljučnice. »Z veliko žalostjo v imenu založbe in družine sporočamo, da je danes popoldne v Madridu umrl naš veliki avtor in prijatelj Javier Marias,« so zapisali pri založbi Alfaguara. Kot so še sporočili, je pisatelj že več tednov bolehal za pljučnico, ki se je v zadnjih urah poslabšala. Časnik El Mundo pa je poročal, da je bila pljučnica posledica covida-19 in da je bil avtor že več mesecev v bolnišnici.

Marias se je rodil v Madridu, a je del otroštva preživel v ZDA. Njegov oče, pisatelj in filozof Julian Marias, je kmalu po njegovem rojstvu prišel navzkriž z režimom, nekaj časa je bil celo zaprt, potem je odšel na delo v ZDA. Z očetom se je tja preselila vsa družina.

Mednarodno se je uveljavil z romanom Tako belo srce (1992), za katerega je med drugimi dobil nagrado IMPAC. Pozneje je napisal več uspešnih romanov, ki so prejeli številne nagrade. Bil je član Španske kraljeve akademije.

V slovenščini so po zaslugi prevajalke Marjete Drobnič dostopna njegova dela Tako belo srce (1997), Jutri v bitki misli name (1999), Tvoj obraz jutri (Vročica in sulica, 2008, Ples in sen, 2009, Strup in senca in zbogom, 2010), Zaljubljenosti (2013), Tu začne se zlo (2016), Berta Isla (2018) in Benetke, interier (2018). Slab značaj (2016) pa je prevedel Ferdinand Miklavc.