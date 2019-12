Umrla pevka skupine Roxette Marie Fredriksson

V 62. letu starosti je za posledicami dolgoletne bolezni umrla Marie Fredriksson, pevka pop skupine Roxette, ki je zaslovela v osemdesetih in devetdesetih letih preteklega stoletja. Skupino oz. duo Roxette je ustanovila leta 1986 skupaj z drugim članom Perom Gessiejem. Istega leta so objavili prvo zgoščenko, sloves pa sta dosegla ob koncu osemdesetih in v devetdesetih letih s pesmimi kot sta »Listen to your heart« ali »It must have been love«, ki sta dosegli vrh svetovnih glasbenih lestvic.

Pevki so leta 2002, ko je omedlela na domu, diagnosticirali možganski tumor. Zdravniki so jo opozorili, da ima zgolj 20-odstotno možnost preživetja, a je po dolgem in napornem poteku zdravljenja uspela okrevati, poročajo Primorske novice. Na turnejo se je ponovno podala leta 2011. Skupina Roxette je nastopila tudi na švedskih kraljevih porokah - princese Viktorije leta 2010 in princese Madeleine leta 2013. Glasbi se je morala dokončno odpovedati leta 2016.