Uprizoritev, ki predstavlja razvoj alpinizma v Trstu

Obmorski Trst je bil od vedno zazrt v gore. Za mestom se takoj dviga hribovit Kras, ki napoveduje Julijce. To so prvi, najbližji »tržaški« vrhovi. Nad mestom, na nekakšni steni, ki obkroža lep del Trsta, med Opčinami in Prosekom je speljana Napoleonska (sprehajalna) cesta, ki v njenem zahodnem predelu, tistem, ki vodi proti Proseku, zakriva plezalno »telovadnico«. Na nižinskem območju v smeri proti Istri se pozornemu obiskovalcu pri Boljuncu razpre pogled v dolino Glinščice, unikatno naravno značilnost, ki je očarala številne tržaške, slovenske in italijanske planince in postala prava valilnica plezalcev. V njej je mnogo mladih odkrilo svojo ljubezen do planinarjenja in plezanja.

O vsem tem pripoveduje uprizoritev Trieste. Verso le vette – Trst. Proti vrhovom. Z njo, nastalo v tvornem sodelovanju med tremi tržaškimi gledališči, Contrado, Mielo in Slovenskim stalnim gledališčem, se je v četrtek v parku Muzeja Sartorio začel letošnji poletni gledališki niz LET’S Play. Festival, ki že tradicionalno nastaja v sodelovanju z Občino Trst, ponuja v poletnih večerih v prijetnem okolju muzejskega parka - če vreme ni naklonjeno, se zateče pod streho enega od treh gledališč - produkcije posameznih gledališč.

Vzporedno z razstavo

Uvoden dogodek v niz LET’S Play je že običajno prvenstveno priložnostnega značaja. Tako je bilo tudi letos, ko so navdih za otvoritveno uprizoritev našli v razstavi Verso le vette. L’alpinismo e Trieste – Proti vrhovom. Alpinizem in Trst, ki je na pobudo Občine Trst na Gradu sv. Justa na ogled od 6. decembra lani in še do jutri. V sodelovanju s tremi tržaškimi društvi, in sicer s klubom CAI XXX ottobre, društvom Società Alpina delle Giulie – odsek CAI Trst in Slovenskim planinskim društvom Trst (SPDT), sta jo pripravila kustosinja Anna Krecic in Flavio Ghio. Oba so vključili tudi v otvoritveno predstavo, ki bo na sporedu še 19. in 26. junija, obakrat ob 21. uri.

Avtorji predstave so Lino Marazzo, režiser in soavtor besedila, Eva Maver, asistentka režije, soavtorica teksta in ena od interpretov ter že omenjena Anna Krekic in Flavio Ghio, ki je v uprizoritvi v video posnetku zunanji pripovedovalec zgodbe. Ta se začne razvijati z omembo 70-letnice uspešnega italijanskega vzpona na himalajskega mogotca K2. V nadaljevanju pa nekako kronološko predstavlja razvoj alpinizma v Trstu z razkrivanjem življenjepisa nekaterih ključnih osebnosti na tem področju. Uprizoritev je dvojezičen, italijansko-slovenski sprehod po razstavi, ki si jo – na prikazanem videu – ogleduje starejši alpinist s svojim vnukom. Tekst podajajo Veronica Dariol in Omar Giorgio Makhloufi ter Eva Maver, v slovenščini in italijanščini.