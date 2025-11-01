Uspeh džeza s požirkom rebule

Nad 7500 gledalcev, to je nadvse čislan obračun letošnjega 28. Jazz&Wine of Peace festivala. Kar 14 od skupnih 17 »glavnih« koncertov je bilo razprodanih. Razprodanih je bilo tudi vseh sedem koncertov spremne revije Jazz&Taste, ki se je v istih dneh, od četrtka, 23., do nedelje, 26. oktobra odvijala v različnih krajih na Goriškem in v Goriških Brdih v Sloveniji.

Združili ljudi različnih generacij

Novi umetniški vodja festivala Enrico Bettinello je s takimi zavidljivimi številkami odlično prestal svoj organizacijski krst. Dan po izteku je izrazil veliko zadovoljstvo nad potekom prireditve. »Glasbi je spet uspelo združiti ljudi različnih generacij in z različnih območij. To je v srži tako džeza kot vina, pa tudi teh obmejnih krajev. Tako številna prisotnost ljudi je bila ponovna potrditev upravičenosti in kvalitete festivala,« je ocenil Bettinello. Z njim je soglašalo celotno vodstvo organizatorja, džezovskega krožka Controtempo.

Krmin je bil središče festivala. V njegovem občinskem gledališču so potekali vsak večer osrednji koncerti. Drugi, kvalitetno nič manj pomembni, so se zvrstili v gledališču v Gradišču, v Kulturnem domu v Gorici in v Novi Gorici, v palači Attems v Ločniku, v številnih kleteh in turističnih kmetijah.