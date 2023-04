Uspeh učencev SCGV Emil Komel na tekmovanju Musica Goritiensis

Na slovesnem koncertu ob 3. mednarodnem tekmovanju Musica Goritiensis, ki sta ga organizirala SCGV Emil Komel in KC Lojze Bratuž, so podelili nagrade.

Najboljši vtis so zapustili čelisti, med katerimi so trije še posebej zablesteli- Ella Schmalzl v kategoriji C, Elvis Herndl v kategoriji D, oba iz Avstrije, ter Milo Ferrazzini iz Švice v kategoriji E, odlično pa sta se izkazali kar dve učenki SCGV Emil Komel, pianistki Julia Rebez in Josephine Palma, dobitnici 1. absolutne nagrade v kategorijah B in C.

V kategoriji A so tekmovali letniki 2014 in mlajši, ki so tudi odprli vrsto nastopov: pianist Albert Erdelez iz Hrvaške in violinist Neli Bobek iz Slovenije sta osvojila 1.nagrado, čelistka Eva von Rottemburg iz Slovenije pa prvo absolutno nagrado. Slovenska čelistka Klara Gradišek, ki je osvojila prvo nagrado v kategoriji B (letniki 2012-13), zaradi bolezni ni mogla nastopiti, sledil je slovenski violinist Ožbej Kunaver, ki je osvojil prvo nagrado v kat.B. Učenka SCGV Emil Komel Julia Rebez je v prvem stavku Haydnove Sonate v e-molu op.53 pokazala res izstopajočo muzikaličnost in talent, ki sta jo več kot zasluženo privedli do 1.absolutne nagrade v kategoriji B, zelo nadebudna pa je tudi Josephine Palma, ki je 1.absolutno nagrado požela v kategoriji C s skladbama Ginastere in Hačaturjana ter potrdila visoki nivo šole Komel. Med njima je nastopila ukrajinska sopranistka Marina Dolibets, dobitnica 1.nagrade v kat.B (2004-5). Kljub rahlim spodrsljajem je avstrijska čelistka Ella Schmalzl v Paganinijevih Variacijah na temo Mojzesa v Egiptu navdušila z radoživim in sproščenim muziciranjem ter si prvo nagrado v kategoriji C razdelila z latvijskim čelistom: Kristians Gorbatko je z neoporečno tehniko zaigral Piattijevo Tarantello, med čelistoma pa je nastopil dobitnik prve nagrade v kat.C, slovenski baritonist Vitan Furlan Sketelj, bolj prepričljiv v odrskem nastopu kot v pevski tehniki. 1.absolutno nagrado v kat.C je prejel italijanski violinist Leone Pini, ki se je suvereno odrezal v prvem stavku Mendelssohnovega Koncerta v e-molu op.64 in prejel tudi nagrado občinstva. V kat.D je prvo nagrado osvojila turška pianistka Duru Ercoskun, 1.absolutno nagrado pa madžarska pianistka Henrietta Lukacs, obe že z jasnimi interpretativnimi idejami. Imeniten vtis je zapustil avstrijski čelist Elvis Herndl, dobitnik 1.nagrade v kat.D, madžarska pevka Julia Fujita, dobitnica 2.nagrade v kat.D pa zaradi bolezni ni mogla nastopiti. Najbolje se je med pevci izkazal hrvaški basist Benjamin Šuran, dobitnik 1.nagrade v kat.E, odličen pa je bil švicarski čelist Milo Ferrazzini, 1.nagrada v kat.E. Posebno pohvalo si zaslužijo pianisti, ki so spremljali tekmovalce- v prvi vrsti Rossella Fracaros in Mizuho Furukubo, zraven še Vladimir Mlinarić, Divna Jandrić in Matija Potisk, pa tudi Ema Terpin, ki je program brezhibno povezovala v slovenščini, italijanščini in angleščini.