V Baslu nocoj prvi evrovizijski predizbor

V švicarskem Baslu bo nocoj prvi predizbor na letošnjem tekmovanju za pesem Evrovizije. Za vstop v sobotni finale se bo potegovalo 15 izvajalcev, med njimi tudi Klemen Slakonja, ki bo v imenu Slovenije z balado How Much Time Do We Have Left nastopil tretji po vrsti.

Poleg slovenskega predstavnika bodo na evrovizijskem odru v Baslu nocoj nastopili še predstavniki Islandije, Poljske, Estonije, Ukrajine, Švedske, Portugalske, Norveške, Belgije, Azerbajdžana, San Marina, Albanije, Nizozemske, Hrvaške in Cipra. V sobotni finale se bo uvrstilo deset skladb. Katere, bodo odločali gledalci in poslušalci prek telefonskega in spletnega glasovanja. Neposredni prenos evrovizijskega dogajanja bo mogoče spremljati na Radiu in Televiziji Slovenija ter na programu RAI 2 ali na RAI RADIO 2 ter na RAIPlay.

Hkrati se bodo nocoj predstavili tudi predstavniki Španije in Italije, dveh držav od velikih pet, ki so neposredno že uvrščene v finale, in lanskoletne zmagovalke Švice. Italijanski predstavnik Lucio Corsi, zmagovalec na Sanremskem festivalu, bo nastopil po predstavniku Belgije, ki je deveti na sporedu in pred predstavnikom Azerbajdžana, ki je deseti,

Tako kot že lani tudi letos zaradi dogajanja na območju Gaze največ prahu na Evroviziji dviguje udeležba Izraela. Njihova predstavnica Juval Rafael bo sicer nastopila na četrtkovem drugem predizboru kot 14. po vrsti. Skupno se bodo letos v obeh predizborih predstavili predstavniki 37 držav.

Švicarska policija je že v pripravljenosti zaradi morebitnih protestov v Baslu. Poleg približno 1300 policistov so za čas evrovozijskega dogajanja dodatno vpoklicali še pripadnike švicarske vojske in zvezne policije ter varnostnih sil sosednjih držav Nemčije in Francije.

Kot so po navedli pri baselski policiji, se zavedajo povečanega tveganja terorističnih napadov kot tudi morebitnih kibernetskih napadov na mestno infrastrukturo v času 69. tekmovanja za pesem Evrovizije, prav zaradi tega so okrepili videonadzor v mestu ter v središču mesta zaprli nekatere ceste.

Kot je v ponedeljek še sporočila policija, niso izdali nobenega dovoljenja za proteste, a v mestu na dan obeh predizborov in sobotnega finalnega večera kljub temu pričakujejo propalestinske protestnike.