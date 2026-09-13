V Benetkah slavile ženske

S podelitvijo nagrad se je sklenil 83. beneški filmski festival. In če je za letošnjo izvedbo veljalo, da so ženske preskromno zastopane v tekmovalnem programu, je žirija naposled nagradila edini dve.

Zlatega leva za najboljši film je namreč prejela Nepoznana ženska, zgodovinska drama dansko-egiptovske režiserke May el-Toukhy, postavljena v čas po drugi svetovni vojni. Spremlja gospodinjo Marie, katere prihodnost ogrozi njeno razmerje z nemškim vojakom med okupacijo. Pokal Volpi za najboljšo igralko je prejela ravno protagonistka, danska igralka Mathilde Arcel, ki je prvič nastopila v celovečercu v vlogi protagonistke.

Posebna nagrada žirije pa je šla filmu Naza režiserja Yuvala Abrahama in režiserke Rachel Szor o izraelskem nasilju v Gazi. Festivalsko projekcijo so spremljale rekordne ovacije.

Pokal Volpi za najboljšega igralca je prejel John Malkovich za film Wild Horse Nine.

Veliko nagrado žirije je prejel film Possible Love , ki ga podpisuje režiser Lee Chang-dong.

V sekciji Obzorja je nagrado za najboljšo vlogo prejel italijanski igralec Riccardo Scamarcio za vlogo v filmu I figli della scimmia Tommasa Landuccija.

Žiriji letošnjega festivala je predsedovala ameriška igralka Maggie Gyllenhaal. V uradnem tekmovalnem programu je bilo 21 filmov.