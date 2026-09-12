Roglič se bo zadovoljil z drugim mestom

Španski veteran Mikel Landa (Soudal Quick-Step) je zmagal v predzadnji etapi na kolesarski dirki po Španiji. Po kraljevski etapi od La Calahorre do Collado del Alguacila (186,8 km) s 4800 višinskimi metri je vodilni Španec Enric Mas (Movistar) povečal prednost pred Slovencem Primožem Rogličem, ki pa je tudi ubranil drugo mesto.

Mas, v etapi je bil na 14. mestu, je branil 1:37 minute naskoka pred tokrat 15. Rogličem (Red Bull-BORA-hansgrohe). Razlika se je pred nedeljsko etapo povečala na dve minuti in 15 sekund. Tretji je ostal Avstrijec Felix Gall (Decathlon CMA CGM), ki je po 13. mestu sicer znižal zaostanek za Rogličem, a je razlika še vedno 29 sekund.

»Lahko rečem le hvala ekipi, ki je naredila vrhunsko delo. Zmagal sem, ker je ekipa naredila vse zame,« je za organizatorje dejal Mas v solzah sreče takoj po etapi.

V nedeljo (jutri) bo na sporedu še razgibana mestna etapa, 112 km dolga in s štirikratnim prečkanjem klanca do slovite Alhambre (2,1 km/6,6 %), ki pa verjetno končnega razpleta ne bo več spremenila.