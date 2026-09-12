»Dragi vnuki, prizadevajte si za zeleno prihodnost svoje mestne četrti«

Pred nekdanjo Poštno postajo pri Sveti Mariji Magdaleni se je včeraj zbrala množica domačinov, da bi ponovno zahtevala boljše življenjske pogoje, več zelenih površin in osnovnih storitev. V mestnem predelu, ki je bil nekoč zeleno obrobje mesta, so v zadnjih letih zgradili več stanovanjskih kompleksov, posekali stoletna drevesa in zanemarli potrebe domačinov. Pred tremi leti je tako nastal odbor za Magdaleno Maddalena Vive, ki se je tokrat zbral pred gradbiščem novega stanovanjskega kompleksa.

Skupnost se je včeraj srečala na pobudo Valda Cozzija, predstavnika omenjenega odbora, ki si posebno prizadeva za mestno četrt. Na svoj 74. rojstni dan je s simboličnim pismom dedka vnukom poskusil gradbenikom in politikom razložiti, katere so resnične želje prebivalcev in zakaj si želijo trga, kjer danes nastaja nova večnadstropna palača s parkirnimi mesti.

»Drage vnukinje in vnuki, ta kraj je del našega spomina,« tako Cozzi, »bil je naša orientacijska točka, živi del v mozaiku identitete naše četrti. Danes smo priča nepopravljivi izgubi tega prostora, kulturne in družbene dediščine. Nekdanja Poštna postaja in drevesa za njo so uničena, morda pa lahko še rešimo trg, čeprav se zdi njegova usoda že zapečatena«. Cozzi ne želi, da bi pri Magdaleni izgubili še en košček zgodovine in zaprli prostor občankam in občanom, »naj bo javen, z zelenico in postajališčem v senci visokih dreves«.