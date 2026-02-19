Izposojeni odnosi proti osamljenosti

Phillip Vanderploeg je ameriški igralec, ki že sedem let živi na Japonskem. Občasno nastopa v manjših gledaliških in filmskih vlogah, a po letih neuspehov in malodušja, ko je že pri tem, da zapusti Tokio, se znajde pri nenavadni življenjski odločitvi in sprejme delo v agenciji, ki izposoja družinske člane vsem, ki potrebujejo družbo. Phillip postane po potrebi oče, mož, sin, brat, partner. Sprva mu gre nova služba kar dobro od rok, s časom pa se na nove družinske člane zelo naveže in slovo oziroma prekinitev pogodbe postane vsakič težje.

V Osaki rojena devetinštiridesetletna režiserka in scenaristka Hikari, njeno pravo ime je Micujo Mijazaki, ki se je pred sedmimi leti predstavila publiki berlinskega festivala s filmom 37 sekund, se tudi tokrat loteva resničnega fenomena, ki na Japonskem obstaja že skoraj štirideset let, se pravi agencij, ki proti plačilu zagotavljajo posameznikom družbo, a tudi najem likov, ki jih sproti potrebujejo. Topla in duhovita, hkrati pa zelo ganljiva komedija je pravzaprav pripoved o veliki osamljenosti in potrebi po pozornosti, ki sta v večmilijonski japonski prestolnici še kako prisotni. Med mrzličnim tekom v službo in nazaj domov je osamljenih in zapuščenih ljudi še in še. Bližina in pozornost sta zato karseda potrebni in ljudje so za to pripravljeni tudi plačati.

Nove vloge igralca Phillipa v določenem trenutku spravijo iz tira, ker sam ne more več ločevati tega, kar je res, in onega, kar mora odigrati. Povpraševanje pa mu zagotavlja kar precej dela in nova zaposlitev se mu zdi kljub vsemu zanimiva, pa čeprav mu vzpostavljanje novih vezi kmalu teži, ker se na stranke vse pogosteje naveže.

V glavni vlogi nastopa kanadski igralec Brendan Fraser, ki je pred štirimi leti najprej prepričal občinstvo beneške Mostre, nato pa prejel še oskarja s filmom Kit (The Whale). Pomembno vlogo igrajo v filmu tudi zelo živahni Tokio ter japonska družba in kultura, ki jih tako, kot je to storil že Wim Wenders, tudi Hikari prav preko sedme umetnosti približuje gledalcem vsega sveta.

Prijetna komedija, ki je oktobra že navdušila občinstvo rimskega filmskega festivala, je v ZDA v prvih štirih tednih zbrala deset milijonov dolarjev.

﻿Rental family - Nelle vite degli altri

Država: Japonska, ZDA, 2025

Režija: Hikari

Igrajo: Brendan Fraser, Takehiro Hira in Mari Yamamoto