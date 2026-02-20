Kot horda besnih velikanov ...

Danes se znova odpravljamo na grški polotok, od koder so doma rokerji skupine Acid Mammoth. V pričakovanju na novo ploščo, ki naj bi izšla naslednje leto, nam fantje tokrat ponujajo novo različico albuma Under Acid Hoof, ki je leta 2020 izšel za italijansko neodvisno glasbeno založbo Heavy Psych Sounds Records. Ponatis bo imel dve novi bonus pesmi.

V zadnjih letih sem prišel v stik z več grškimi bendi, ki so v glavnem del plodovite glasbene scene, obarvane s tršim rokom, stonerjem in doom ritmi. Nightstalker, Naxatras, Planet of Zeus, Villagers Of Ioannina City in predvsem 1000 Mods so zasedbe, ki imajo danes že vidno vlogo na evropski stoner rok sceni. V Atenah pa je doma tudi stoner-doom kvartet Acid Mammoth. Gre za relativno mlad glasbeni projekt, ki je nastal leta 2015, nabral pa si je že visoko število oboževalcev.

Skupino sta ustanovila pevec in kitarist Chris Babalis Jr. ter basist Dimosthenis Varikos, prijatelja, ki sta že v najstniških letih rada poslušala plošče Chrisovega očeta. In ravno Chris Babalis starejši je leto kasneje stopil v bend kot druga kitara, kmalu po njem pa še bobnar Marios Louvaris. »Acid Mammoth ni samo bend, je prava družina,« je nekoč izjavil Babalis Jr.

Fantje so najprej začeli s preigravanjem pesmi Black Sabbathov, avtorski komadi pa so bili naslednji korak. Leta 2017 je tako ugledal luč sveta istoimenski prvenec, ki ga je skupina izdala v samozaložbi. Že leto kasneje se je zasedba ponovno sestala v glasbenem studiu in posnela svoj drugi plošček Under Acid Hoof. Stoner ritmi so se v novih komadih spremenili v doom metal, album je bil močnejši in »težji« od prejšnjega. Po daljšem iskanju je bend podpisal pogodbo z založbo Heavy Psych Sounds, ki je januarja 2020 album izdala. Under Acid Hoof je doživel izreden uspeh na portalu Youtube in med glasbenimi kritiki, Acid Mammoth pa so v kratkem postali nova »next big thing« evropske doom scene, pa čeprav le na spletu, saj jo je bendu zagodla svetovna pandemija. Zato so se spet zaprli v studio in posneli še tretjo ploščo Caravan, ki je izšla leta 2021.

Nova verzija albumu Under Acid Hoof, ki jo bo grška skupina izdala maja letos, bo imela dve bonus skladbi. Petim komadom, med katerimi sta pesmi Them! in Jack The Riffer že prava klasika, je kvartet dodal še skladbi Far Harad in live posnetek komada White Hag. Prva je instrumentalna, monolitska doom pesem, ki je sicer nastala že med snemanjem albuma leta 2019. »Med poslušanjem si morate predstavljati hordo besnih velikanov Mumakil, ki z zlobnimi nameni korakajo proti vam,« nam je zaupal pevec Babalis. White Hag pa je skupina posnela v živo na koncertu v Atenah. Gre za prvi bendov avtorski komad, ki je izšel leta 2017 na takratnem istoimenskem prvencu.

Skratka, novi ponatis potrjuje, da so grški stoner doom Mamuti res razred zase!

Under Acid Hoof

Acid Mammoth

Doom-stoner

Heavy Psych Sounds Records, 2026