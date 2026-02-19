Zbor Vikra nosi slovensko glasbo v Ravenno

V teatru Alighieri v Ravenni so predstavitev letošnjega umetniškega Ravenna festivala oblikovali tudi glasovi vokalne skupine Vikra, ki deluje pod okriljem tržaške Glasbene matice. Komorni zbor Vikra, ki ga vodi dirigentka Petra Grassi, bo namreč letošnji rezidenčni zbor ene najvidnejših kulturnih prireditev v Evropi: na ravenskem festivalu se bo junija predstavil s programom, ki bo vključeval glasbo slovenskih skladateljev. Kot rezidenčni ansambel pa bo obenem užival ekonomsko podporo festivala.

Tudi v gledališču Alighieri je zazvenela slovenska pesem, saj je zbor uvodoma zapel priredbo slovenske ljudske pesmi Marija Kogoja, kar so si zaželeli ravno iz organizacije festivala.

»Prejeli smo vabilo za udeležbo na festivalu kot rezidenčni zbor, za to smo bili izbrani skupaj s še dvema umetnikoma. V tej vlogi pa bomo imeli priložnost, da vadimo novo skladbo, ki jo za nas piše profesor kompozicije na konservatoriju v Lyonu Michele Tadini. Junija pa bomo s tremi različnimi programi nastopili na treh lokacijah,« je za Primorski dnevnik pojasnila zborovodja Petra Grassi.

37. Ravenna festival bo letos potekal v znamenju Dantejevega verza, pod naslovom Nacque al mondo un sole, in sicer od 21. maja do 11. julija, ko se bo v tem jadranskem mestu zvrstilo več kot sto dogodkov, sodelovalo pa bo več kot tisoč umetnikov s področij glasbe, gledališča, plesa in opere. Festival letos posvečajo 800. obletnici smrti Frančiška Asiškega, med drugimi bodo na njem sodelovali filozof Massimo Cacciari, dirigent Kent Nagano, skladatelj Nicola Piovani, igralec Toni Servillo in druge znane osebnosti.